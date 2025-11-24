Ричмонд
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом

Мошенники создают фейковые интернет-магазины с морепродуктами.

Источник: AmurMedia

Мошенники в преддверии Нового года начали создавать фейковые интернет-магазины с красной икрой и морепродуктами, рассказал РИА Новости (18+) член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«С приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей красной икры и прочих морских деликатесов», — цитирует депутата РИА Новости.

От кофе до эфирных масел: натуральные экстракты создают в лаборатории ПИШ ДВФУ.

Депутат отметил, что из-за популярности интернет-торговли мошенникам не составляет труда «поймать на такую удочку» покупателя, который привык заказывать через интернет и хочет сэкономить.

«Учитывая уровень развития интернета, сейчас мошенникам не составить труда создать фишинговый сайт и соцсети к нему, наполнив его привлекательными картинками. Это как раз создаст видимость некоего легитимного магазина», — добавил парламентарий.

Депутат считает, что надежнее покупать продукты в проверенных местах — на сайтах известных магазинов и маркетплейсов.

«И никогда, если уж хочется купить в неизвестном магазине, не оставлять оплату и реквизиты банковских карт до получения продукта. Также хочу напомнить, что нужно быть осторожными при покупке икры “на вес”, так как зачастую не соблюдаются условия хранения и транспортировки такого продукта», — заключил он.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что предприимчивый комсомольчанин на улицах города продавал имитацию икры, выдавая её за настоящую. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя. Обвиняемый пояснил, что купил икру на одном из городских рынков. Когда понял, что ему продали подделку, решил ее сбыть.