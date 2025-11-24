Под Ростовом опасный обгон завершился опрокидыванием авто

В Зимовниковском районе Ростовской области на трассе «Котельниково-Песчанокопское» произошла авария с одним пострадавшим. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 24-летний водитель «Нивы Шевроле» пошел на обгон. Однако молодой человек не убедился в том, что маневр безопасный. В итоге машину занесло на обочину и она опрокинулась.
— В ДТП пострадал 22-летний пассажир. Его госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, — сказали в областной ГАИ.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в донской столице на проспекте Стачки произошла авария, в которой получил травмы пассажир — подросток.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Не знал маршрута: Новый водитель был за рулем рейсового микроавтобуса, попавшего в ДТП с погибшим под Ростовом.
Ростовский каскадер попал на «Макларене» в ДТП.