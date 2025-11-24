Под Ростовом опасный обгон завершился опрокидыванием авто

В Зимовниковском районе Ростовской области на трассе «Котельниково-Песчанокопское» произошла авария с одним пострадавшим. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 24-летний водитель «Нивы Шевроле» пошел на обгон. Однако молодой человек не убедился в том, что маневр безопасный. В итоге машину занесло на обочину и она опрокинулась.