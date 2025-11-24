Жительница Челябинска фиктивно прописала три футбольных команды мигрантов

Жительница Челябинска фиктивно прописала больше трех футбольных команд мигрантов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сотрудниками полиции установлена 24-летняя местная жительница, которая фиктивно поставила на учет по месту пребывания 37 иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им жилые помещения», — рассказали в городском УМВД.
Мигрантов она прописывала в своем доме, расположенном по улице Ставропольская, квартире по улице Социалистическая.
В отношении женщины в Отделе полиции «Металлургический» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3.
Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.