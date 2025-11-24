Турист бросился в море ради спасения сына и утонул на глазах у жены

Выяснились подробности трагедии на острове Панган (Таиланд), где погиб 45-летний гражданин Израиля, пытавшийся спасти своего ребёнка. Несчастный случай произошёл 19 ноября во время сильного морского течения.
По данным очевидцев, мужчине удалось догнать унесённого волной сына и передать его другому отдыхающему, который успел прийти на помощь. После этого турист сообщил жене, что попробует выбраться к ближайшим скалам, однако почти сразу ушёл под воду и исчез.
Супруга обратилась к израильским дипломатам за помощью.
На острове была развёрнута масштабная поисковая операция, в которой участвовали сотни добровольцев. Спустя время тело мужчины нашли и опознали.
