Турист бросился в море ради спасения сына и утонул на глазах у жены

По данным очевидцев, мужчине удалось догнать унесённого волной сына и передать его другому отдыхающему, который успел прийти на помощь. После этого турист сообщил жене, что попробует выбраться к ближайшим скалам, однако почти сразу ушёл под воду и исчез.