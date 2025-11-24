Генералу Росгвардии отменили арест по делу об ущербе в 350 миллионов рублей

Московский гарнизонный военный суд изменил домашний арест экс-руководителю департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майору Михаилу Варенцову на запрет определенных действий в связи с состоянием его здоровья. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в правоохранительных органах.
— Это необходимо для того, чтобы генерал мог беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения, — передает сообщение правоохранителей ТАСС.
В то же время, другой обвиняемый, бывший начальник ФГКУ «Главный центр информационных технологий Росгвардии» полковник Николай Чепкасов, продолжает находиться под домашним арестом. Мера пресечения для обоих была продлена до 31 января 2026 года.
Ранее Михаил Варенцов попался правоохранителям по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. До этого задержали генерал-майора ведомства Константина Рябых. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы». При этом позже стало известно, что Рябых не признал свою вину в получении взятки в размере 17 миллионов рублей.