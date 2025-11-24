На Урале задержали этническую группу, похищавшую выплаты участников СВО

Сотрудники ФСБ и полиции из Челябинской и Свердловской областей пресекли деятельность этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Семеро фигурантов заключены под стражу.
«По адресам их проживания проведены обыски. Изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительное расследование продолжается.