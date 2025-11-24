Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой поездов в Московском регионе

«Сегодня утром по причине неблагоприятных погодных условий в Московском регионе задерживаются поезда на Савеловском и Ленинградском направлениях. Прокуратура осуществляет мониторинг указанной ситуации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в связи с ухудшением погодных условий и выпадения осадков в виде ледяного дождя МЖД переведена на усиленный режим работы. На участке Лобня — Бекскудниково поезда следовали по одному пути в реверсивном режиме. Также задерживалось несколько пригородных поездов Ленинградского направления в сторону Москвы и третьего маршрута Московских центральных диаметров в сторону «Ипподрома».