Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой поездов в Московском регионе

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта в Московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром по причине неблагоприятных погодных условий в Московском регионе задерживаются поезда на Савеловском и Ленинградском направлениях. Прокуратура осуществляет мониторинг указанной ситуации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в связи с ухудшением погодных условий и выпадения осадков в виде ледяного дождя МЖД переведена на усиленный режим работы. На участке Лобня — Бекскудниково поезда следовали по одному пути в реверсивном режиме. Также задерживалось несколько пригородных поездов Ленинградского направления в сторону Москвы и третьего маршрута Московских центральных диаметров в сторону «Ипподрома».