Екатеринбурженку будут судить за мошенничество с детскими пособиями

Жительницу Екатеринбурга будут судить за мошенничество с социальными выплатами. Уголовное дело связано с незаконным получением пособий. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным прокуратуры Орджоникидзевского района, 36-летняя женщина действовала не одна. Она передала подельнику свои документы с ложными данными о работе в одной из местных компаний.
В августе 2022 года её сообщник подал в Социальный фонд заявления на получение пособий по беременности и уходу за ребенком. В документах указали несуществующий заработок женщины.
Сотрудники фонда, введённые в заблуждение, одобрили выплаты. В результате женщина незаконно получила более 341 тысячи рублей.
— Она обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», — уточнили в прокуратуре.
Теперь уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит наказание за мошенничество с государственными выплатами.