Обнародованы неожиданные подробности убийства родственников Прохора Шаляпина

По данным следственных материалов, Лиманского задержали спустя 24 года после трагедии. За это время он отбывал наказания по другим статьям. В момент задержания находился в состоянии опьянения и первоначально подписал признание. Позже заявил, что сделал это под давлением, уверенный, что дело уже потеряло актуальность. После трезвления отказался от признания.