Обнародованы неожиданные подробности убийства родственников Прохора Шаляпина

Стало известно, что российский певец Прохор Шаляпин намерен добиваться возобновления расследования громкого преступления, произошедшего почти 30 лет назад.

В деле об убийстве его бабушки и тёти обнаружены противоречия, а признанный виновным Алексей Лиманский, по приговору суда, был связан лишь с гибелью одной из женщин. Судьба второй остаётся нераскрытой, передает телеграм-канал Baza.

По данным следственных материалов, Лиманского задержали спустя 24 года после трагедии. За это время он отбывал наказания по другим статьям. В момент задержания находился в состоянии опьянения и первоначально подписал признание. Позже заявил, что сделал это под давлением, уверенный, что дело уже потеряло актуальность. После трезвления отказался от признания.

Ключевым доказательством вины стали отпечатки пальцев, найденные в квартире. Мотивом следствие называло крупную сумму денег, которой располагали женщины после продажи недвижимости. Приговор установил, что Лиманский нанёс смертельные ранения 30-летней тёте певца и скрылся. Из-за истечения срока давности мужчина избежал наказания. Однако 60-летняя бабушка Шаляпина была обнаружена мёртвой в той же квартире, и её убийца не установлен.

Адвокат Лиманского настаивает, что истинные преступники могли остаться вне подозрений. Он указывает на показания соседей, видевших незадолго до трагедии двух крепких мужчин «неславянской внешности», которые приходили вместе с одной из жертв. Результаты экспертиз также вызывали вопросы: данные баллистики не совпадали с описанным следствием расстоянием выстрела, а проверка на полиграфе показала отсутствие причастности Лиманского.

Сам осуждённый утверждает, что не был знаком с женщинами и узнал об их существовании из материалов дела. После закрытия расследования он живёт в Волгоградской области, избегая любых рисков повторного преследования.

