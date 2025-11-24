Ричмонд
Шаляпин планирует возобновить следствие по делу об убийстве его бабушки и тети

Российский певец Прохор Шаляпин намерен возобновить расследование по делу об убийстве своей бабушки и тети в 1996 году. Ранее СМИ называли убийцей Алексея Лиманского, однако, согласно суду, он был признан виновным лишь в убийстве одной из женщин. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Telegram-канале Baza.

Адвокат Лиманского утверждает, что настоящие убийцы женщин не понесли никакого наказания. Экспертиза на полиграфе установила, что Лиманский не совершал преступление. Результаты баллистической экспертизы также не совпадают: выстрел был зафиксирован в упор, хотя говорилось о стрельбе с двух метров.

По словам адвоката, соседи заметили тетю Шаляпина, пришедшую к матери с двумя крепкими мужчинами «неславянской внешности» накануне ее гибели. Защитник считает, что именно они могли расправиться с семьей ради хищения денег и ценностей.

— Вся наша семья хотела бы, чтобы установили всех причастных к этому убийству. Но что мы можем? — передает слова Шаляпина Baza.

При этом, по данным Telegram-канала Shot, Лиманский избежал наказания из-за истечения срока давности дела. На данный момент он осужден за хранение запрещенных веществ. По данным журналистов, 52-летний злоумышленник был знакомым одной из жертв.