Шаляпин планирует возобновить следствие по делу об убийстве его бабушки и тети

Российский певец Прохор Шаляпин намерен возобновить расследование по делу об убийстве своей бабушки и тети в 1996 году. Ранее СМИ называли убийцей Алексея Лиманского, однако, согласно суду, он был признан виновным лишь в убийстве одной из женщин. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Telegram-канале Baza.