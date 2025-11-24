Уровень инфляции в Башкирии продолжает снижаться

В Башкирии замедлился рост потребительских цен. По данным регионального отделения Национального банка, в октябре годовой показатель инфляции в республике снизился до 8,1%. При этом в месячном выражении стоимость товаров и услуг увеличилась на 0,8% по сравнению с сентябрем.
Наибольший рост цен наблюдался в продовольственном сегменте, особенно на фрукты и овощи. Экономисты объясняют это сезонными колебаниями, так как на смену более доступным грунтовым помидорам и огурцам пришла дорогостоящая тепличная продукция, а отечественные фрукты уступили место импортным аналогам. В то же время благодаря новому урожаю и значительным запасам прошлых лет в регионе заметно снизились цены на сахар.
Среди непродовольственных товаров подорожали парфюмерно-косметические изделия, а также моющие и чистящие средства. Производители объясняют это повышением затрат на сырье, материалы, логистику и оплату труда. Несколько снизились цены на бытовую и компьютерную технику, смартфоны и электротовары, чему способствует низкий потребительский спрос из-за высоких процентных ставок по кредитам.
В сфере услуг отмечается подорожание театральных билетов в начале нового сезона. Также наблюдается рост спроса на кратковременный отдых внутри республики, что привело к повышению цен в местных домах отдыха. В то же время зарубежные туристические поездки стали доступнее благодаря укреплению курса рубля.
