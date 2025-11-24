Уровень инфляции в Башкирии продолжает снижаться

Наибольший рост цен наблюдался в продовольственном сегменте, особенно на фрукты и овощи. Экономисты объясняют это сезонными колебаниями, так как на смену более доступным грунтовым помидорам и огурцам пришла дорогостоящая тепличная продукция, а отечественные фрукты уступили место импортным аналогам. В то же время благодаря новому урожаю и значительным запасам прошлых лет в регионе заметно снизились цены на сахар.