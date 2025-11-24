Челябинка устроила потасовку на концерте комика Дмитрия Орлова

Сотрудники частной охраны предприняли попытку урегулировать ситуацию, однако женщина отказалась покидать зал добровольно и применила физическое воздействие к охраннику. После этого ее вывели из помещения. Несмотря на возникшие сложности, концертная программа была успешно завершена. Дмитрий Орлов поблагодарил зрителей за понимание и терпение. Известно, что комик ранее участвовал в проектах «Comedy Баттл» и «Игра», а также работал над озвучкой и сценариями.