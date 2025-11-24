Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинка устроила потасовку на концерте комика Дмитрия Орлова

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября, ФедералПресс. Во время записи сольного концерта комика Дмитрия Орлова в челябинском клубе произошел инцидент, потребовавший вмешательства службы безопасности. Одна из зрительниц, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, создавала помехи для проведения мероприятия.

«Ребят, прямо сейчас мы снимаем мой второй сольный концерт. И прямо сейчас женщина что-то перепила, дерется со всеми, не хочет уходить. Я не могу продолжить свой концерт. Вот новости с полей вам», — сказал комик.

Сотрудники частной охраны предприняли попытку урегулировать ситуацию, однако женщина отказалась покидать зал добровольно и применила физическое воздействие к охраннику. После этого ее вывели из помещения. Несмотря на возникшие сложности, концертная программа была успешно завершена. Дмитрий Орлов поблагодарил зрителей за понимание и терпение. Известно, что комик ранее участвовал в проектах «Comedy Баттл» и «Игра», а также работал над озвучкой и сценариями.