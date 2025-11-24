В Таиланде турист утонул, спасая своего сына

По данным издания, 45-летний Саги Мор бросился в воду, когда ребёнка унесло сильным течением. Мужчине удалось передать мальчика другому отдыхающему, который заметил происходящее, однако самого Мора затянуло дальше в море. Очевидцы отметили, что из-за высоких волн он не смог добраться до ближайших скал.