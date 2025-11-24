Ричмонд
В Таиланде турист утонул, спасая своего сына

На острове Ко Панган нашли тело 45-летнего мужчины, утонувшего после попытки спасти своего сына.

На тайском острове Ко Панган обнаружили тело туриста, погибшего после попытки спасти из сильного течения своего сына, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, 45-летний Саги Мор бросился в воду, когда ребёнка унесло сильным течением. Мужчине удалось передать мальчика другому отдыхающему, который заметил происходящее, однако самого Мора затянуло дальше в море. Очевидцы отметили, что из-за высоких волн он не смог добраться до ближайших скал.

Супруга погибшего обратилась в посольство, после чего были организованы поиски. В операции участвовали полиция и сотни добровольцев, проживающих на острове. Из-за шторма работы временно прерывали, но утром поисковики обнаружили и опознали тело.

Власти помогают семье с организацией отправки тела на родину. Родные выразили благодарность всем, кто участвовал в поисках.