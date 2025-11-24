Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесной пожар тушат в Геленджике

Сухая трава загорелась в лесу в районе Михайловского Перевала в Геленджике.

Источник: Краевой лесопожарный центр

Лесной пожар тушат в Геленджике. Возгорание произошло в районе Михайловского Перевала.

«Лесничим Ново-Садовского участкового лесничества возгорание квалифицировано как лесной пожар в Геленджикском лесничестве Пшадском участковом лесничестве на примерной площади 0,7 га», — сообщили в Краевом лесопожарном центре.

В настоящее время лесной пожар продолжают тушить. Проводится наращивание сил средств для локализации возгорания.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Абинском районе тушат лесной пожар.