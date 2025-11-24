Лесной пожар тушат в Геленджике. Возгорание произошло в районе Михайловского Перевала.
«Лесничим Ново-Садовского участкового лесничества возгорание квалифицировано как лесной пожар в Геленджикском лесничестве Пшадском участковом лесничестве на примерной площади 0,7 га», — сообщили в Краевом лесопожарном центре.
В настоящее время лесной пожар продолжают тушить. Проводится наращивание сил средств для локализации возгорания.
