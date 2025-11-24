ABC: США планируют обсудить с Россией мир на Украине

Ранее американский президент Дональд Трамп представил мирный план по Украине из 28 пунктов. При этом отмечалось, что это пока что предварительный документ, который может еще измениться. Прошедшей ночью, 24 ноября, в Женеве завершились переговоры, посвященные обсуждению мирного плана для Украины.