В ЯНАО устроили показательный судебный процесс с участием школьников

Подсудимого признали виновным в нанесении побоев. Ранее злоумышленники был судим за применение насилия в отношении представителя власти и отбывал наказание в колонии-поселении, откуда освободился в декабре 2024 года. «Виновному назначено наказание, не связанное с лишением свободы, в срок этого наказания зачтено время содержания подсудимого под стражей, и он освобожден из-под стражи после провозглашения приговора», — поясняют в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.