ВСУ находятся в тяжелом положении под Волчанском и Андреевкой: карта СВО на 24 ноября

ВС РФ продолжают зачистку Покровска, уничтожая силы ВСУ.
ВС РФ продолжают зачистку Красноармейска (украинское название Покровск). Городские сражения идут вплоть до штыковых. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Также сообщается, что в районе Андреевки (Сумская область) ВСУ остались без средств связи в результате ударов российской армии. На этом фоне украинское командование срочно перебрасывает подкрепление для удержания позиций в Волчанске (Харьковская область). Ход боевых действий и карта спецоперации на 24 ноября — в материале URA.RU.
ВС РФ продолжают зачистку Покровска.
Российские войска продолжают зачистку Красноармейска. По словам Пушилина, в городе идут ожесточенные бои, в том числе доходящие до штыковых.
«Сам Красноармейск продолжает зачищаться, идут городские бои. Если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки», — написал глава ДНР в своем telegram-канале.
Кроме того, экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Центр» ликвидировали опорный пункт и живую силу формирований ВСУ под Покровском, что позволило обеспечить дальнейшее продвижение ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. «Экипажи танков Т-80БВМ 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск “Центр” успешно уничтожили опорный пункт и живую силу формирований ВСУ, значительно ослабив их позиции на красноармейском направлении специальной военной операции», — подчеркнули в военном ведомстве.
Тяжелая ситуация для ВСУ в Волчанске.
Украинское командование экстренно перебрасывают подкрепление в Волчанск для удержания позиций. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске. Отмечена переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район населенного пункта Вильча», — сказал источник в интервью ТАСС.
ВСУ остаются без связи под Андреевкой.
В районе Андреевки бригада ВСУ осталась на своих позициях без средств связи и лекарственных препаратов. Это произошло в результате ударов ВС РФ, сообщили в российских силовых структурах.
«В районе Андреевки Сумской области от ударов российской авиации, “Солнцепеков” и артиллерии несет огромные потери 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ. На позициях уничтожены средства связи и отсутствуют медицинские препараты», — рассказал источник агентству ТАСС.
Положение дел на фронте.
Запорожское направление.
В настоящее время российская армия давит на ВСУ в районе населенных пунктов Приморский и Степногорск. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo. На Ореховском направлении российские войска участвуют в боевых действиях вблизи Новоданиловки, а также к югу от Новоандреевки.
Донецкое направление.
На Южно-Донецком направлении российские ВС продвигаются в районе Затишья. По поступающим сведениям, в Гуляйполе начались штурмовые действия. Войска РФ там наступают с двух направлений: северо-восточного и юго-восточного. Накануне Минобороны рассказало об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное. В районе Тихого войска РФ заставили украинские силы отступить за реку Волчья. Освобождение Отрадного имеет стратегическое значение, поскольку открывает путь к Покровскому — ключевому логистическому и оборонительному узлу ВСУ.
Покровское направление.
На Покровском направлении российские военные продвигаются в южной части Мирнограда. По данным источников, в Родинском ВС РФ контролируют центральную часть города и развивают наступление в его северной части. На Добропольском выступе российская армия ведет наступление на Софиевку широким фронтом, отмечаются успехи в Шахово.
Константиновское направление.
Фиксируются продолжающиеся бои в районе Иванполья. Также сражения идут в восточной части Константиновки.
Краснолиманское направление.
На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в лесных массивах к югу от ранее освобожденного Ямполя. В настоящее время ведутся боевые действия в Красном Лимане. В Северске продолжаются боевые столкновения.
Сумское направление.
Идут боестолкновения в районе Алексеевки. Также бои ведутся около Варачино.