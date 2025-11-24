ВСУ находятся в тяжелом положении под Волчанском и Андреевкой: карта СВО на 24 ноября

«Сам Красноармейск продолжает зачищаться, идут городские бои. Если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки», — написал глава ДНР в своем telegram-канале.