Жителю Запорожской области вынесли приговор по делу о госизмене

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Житель Запорожской области, передававший СБУ сведения о дислокации подразделения Росгвардии в Энергодаре, осужден на 16 лет за госизмену, сообщила прокуратура Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Судом установлено, что в марте 2022 года 39-летний житель Каменско-Днепровского района Запорожской области установил контакт с представителем СБУ в мессенджере. В декабре 2023 года он собрал сведения о дислокации личного состава и военной техники управления Росгвардии по Запорожской области в Энергодаре и отправил их представителю иностранной разведки. Подсудимый был задержан, сообщили в прокуратуре региона.

«Запорожской областной суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год», — сообщили в ведомстве.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой республики Крым.