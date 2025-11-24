Жителю Запорожской области вынесли приговор по делу о госизмене

Судом установлено, что в марте 2022 года 39-летний житель Каменско-Днепровского района Запорожской области установил контакт с представителем СБУ в мессенджере. В декабре 2023 года он собрал сведения о дислокации личного состава и военной техники управления Росгвардии по Запорожской области в Энергодаре и отправил их представителю иностранной разведки. Подсудимый был задержан, сообщили в прокуратуре региона.