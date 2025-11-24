Командиры ВСУ экстренно направили подкрепление в Волчанск

На минувшей неделе начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения группировки «Центр» смогли освободить свыше 80% территории Волчанска и продолжают наступление в его юго-восточной части. Он также добавил, что в зоне ответственности группировки «Север» ведется работа по созданию полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, передает RT.