ВСУ пытаются всеми силами удержать позиции в городе.
Украинское командование экстренно отправляет подкрепления для удержания позиций в Волчанске. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске», — рассказал источник. Его слова приводит РИА Новости. Он сообщил, что 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й отдельный разведывательный батальон будут передислоцированы в район населенного пункта Вильча.
Волчанск представляет собой ключевой оборонительный узел украинской армии в восточной части Харьковской области. Потеря города существенно осложнит логистические возможности ВСУ на данном участке линии фронта.
На минувшей неделе начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения группировки «Центр» смогли освободить свыше 80% территории Волчанска и продолжают наступление в его юго-восточной части. Он также добавил, что в зоне ответственности группировки «Север» ведется работа по созданию полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, передает RT.