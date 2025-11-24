Житель ХМАО избил жену и лег спать, оставив ее умирать на полу

«В январе 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры по малозначительному поводу избил супругу, причинив ей тяжкие телесные повреждения. При этом мужчина не принял меры к оказанию первой помощи потерпевшей, не вызвал бригаду скорой медицинской помощи, а лег спать, оставив женщину на полу в коридоре в опасном для ее жизни состоянии. Утром женщина скончалась», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.