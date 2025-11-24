В Самаре опровергли информацию о минировании на ул. Алексея Толстого

В Самаре в социальных сетях появилась информация о минировании здания на улице Алексея Толстого. К счастью, данные оказались ложными, сообщает «Самара-ГИС».
Данными о возможном минировании поделились днем в воскресенье, 23 ноября. По информации очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. В здании располагаются точки общественного питания и гостиница.
Сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию на контроль и проверили помещение. Взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено. Сообщение о минировании не подтвердилось. О пострадавших не сообщается.