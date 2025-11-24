Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре опровергли информацию о минировании на ул. Алексея Толстого

В Самаре появилось ложное сообщение о минировании.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в социальных сетях появилась информация о минировании здания на улице Алексея Толстого. К счастью, данные оказались ложными, сообщает «Самара-ГИС».

Данными о возможном минировании поделились днем в воскресенье, 23 ноября. По информации очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. В здании располагаются точки общественного питания и гостиница.

Сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию на контроль и проверили помещение. Взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено. Сообщение о минировании не подтвердилось. О пострадавших не сообщается.