Жителя Каменско-Днепровского района осудили за госизмену

Суд установил, что в марте 2022 года подсудимый в переписке со своим знакомым, который является представителем СБУ, согласился оказывать помощь в деятельности против России. В декабре 2023 года он собрал информацию о дислокации личного состава и военной техники Управления Росгвардии по Запорожской области в Энергодаре и отправил их своему куратору.