На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Полиция Челябинской и Свердловской области совместно с УФСБ выявили этническую орггруппу, похищавшую выплаты участникам СВО, семеро фигурантов арестованы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

Она заявила, что коллеги из Челябинской и Свердловской областей совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО.

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), уточнила она. Семеро фигурантов заключены под стражу, добавила Волк.

По адресам их проживания проведены обыски, изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение, пояснила она.

