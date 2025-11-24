На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО

Она заявила, что коллеги из Челябинской и Свердловской областей совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО.
«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), уточнила она. Семеро фигурантов заключены под стражу, добавила Волк.
По адресам их проживания проведены обыски, изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение, пояснила она.