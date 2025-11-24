На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего», — написала Волк в своем Telegram-канале.