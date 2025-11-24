Двое пострадавших при пожаре в уфимском доме госпитализированы

В Уфе на улице Рихарда Зорге произошел пожар в девятиэтажном жилом здании. По информации МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул в одной из квартир на четвертом этаже, где было повреждено огнем домашнее имущество на четырех квадратных метрах.