Двое пострадавших при пожаре в уфимском доме госпитализированы

В Уфе на улице Рихарда Зорге произошел пожар в девятиэтажном жилом здании. По информации МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул в одной из квартир на четвертом этаже, где было повреждено огнем домашнее имущество на четырех квадратных метрах.
Спасатели смогли вывести из задымленных помещений десять человек. Еще пятеро жильцов сумели самостоятельно покинуть здание до приезда спасателей.
Как рассказали в ведомстве, в результате пожара пострадали два человека — 60-летний мужчина и 82-летняя женщина, которые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
В настоящее время устанавливаются причина возгорания и все обстоятельства случившегося.
