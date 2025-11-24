В Саратовской области при тушении пожара обнаружили тела двух человек

Тела мужчины и женщины обнаружили пожарные при тушении возгорания в частном доме в селе Лопуховка Саратовской области. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в региональном ГУМЧС.
Частный дом загорелся на ул. Советская. Площадь пожара составила 32 кв. метра. Сообщение о возгорании поступило в 6:00 утра (5:00 по мск).
«При тушении обнаружены тела двоих — хозяина 1961 года рождения и женщины 1986 года рождения», — уточнили в саратовском МЧС.
Причина происшествия пока не установлена. К работе приступили дознаватели МЧС России. Огонь тушили два пожарных расчета.
Ранее стало известно о пожаре на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше