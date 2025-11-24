Ричмонд
В Саратовской области при тушении пожара обнаружили тела двух человек

Пожар произошел в частном доме в селе Лопуховка.

Источник: Аргументы и факты

Тела мужчины и женщины обнаружили пожарные при тушении возгорания в частном доме в селе Лопуховка Саратовской области. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в региональном ГУМЧС.

Частный дом загорелся на ул. Советская. Площадь пожара составила 32 кв. метра. Сообщение о возгорании поступило в 6:00 утра (5:00 по мск).

«При тушении обнаружены тела двоих — хозяина 1961 года рождения и женщины 1986 года рождения», — уточнили в саратовском МЧС.

Причина происшествия пока не установлена. К работе приступили дознаватели МЧС России. Огонь тушили два пожарных расчета.

Ранее стало известно о пожаре на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА.

