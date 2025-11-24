Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каменске-Шахтинском расследуют нападение стаи собак на ребенка

Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту нападения бродячих собак на девятилетнюю школьницу в Каменске-Шахтинском.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, глава СК дал поручение завести дело после обращения матери пострадавшей. Женщина рассказала, что в ноябре на ее дочь напала стая безнадзорных животных, когда девочка шла домой с тренировки. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

По словам матери, несмотря на жалобы в правоохранительные органы, отлов животных не проводился.

Следственное управление приступило к проверке и представит доклад о результатах. Контроль за ходом расследования осуществляет центральный аппарат СК России.