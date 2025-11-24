В Каменске-Шахтинском расследуют нападение стаи собак на ребенка

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации пресс-службы, глава СК дал поручение завести дело после обращения матери пострадавшей. Женщина рассказала, что в ноябре на ее дочь напала стая безнадзорных животных, когда девочка шла домой с тренировки. Ребенку понадобилась медицинская помощь.
По словам матери, несмотря на жалобы в правоохранительные органы, отлов животных не проводился.
Следственное управление приступило к проверке и представит доклад о результатах. Контроль за ходом расследования осуществляет центральный аппарат СК России.