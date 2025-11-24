Ричмонд
В Абинском районе горит примерно 5 га растительности

На территории Абинского района, рядом с поселком Синегорск, произошло лесное возгорание на площади примерно 5 га.

Источник: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края

Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Тушение пожара в Абинском районе осложняет труднодоступный рельеф местности. К месту отсутствуют подъездные дороги.

Еще одно возгорание на площади 2 га произошло в районе села Михайловский Перевал. Лесной пожар также произошел рядом с поселком Мирный на примерной площади 1 га. Труднодоступный рельеф местности осложняет тушение в этой области.

Тушение трех пожаров проводят специалисты ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр». Сейчас проводится комплекс мер для локализации возгораний.