Четыре дома и автомобиль повреждены при налете дронов на Воронежскую область

Четыре частных дома и один автомобиль получили повреждения в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронежскую область. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Александра Гусева.
Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор, при отражении налета на севере региона обломками повреждены фасады и остекление четырех домов. Незначительные повреждения получил один автомобиль. Пострадавших среди жителей нет.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области были успешно сбиты четыре БПЛА.