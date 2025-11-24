Ричмонд
Четыре дома и автомобиль повреждены при налете дронов на Воронежскую область

В Воронежской области ночью сбили четыре БПЛА. По данным губернатора Гусева, фрагменты дронов повредили фасады четырех домов и машину, но жители не пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Четыре частных дома и один автомобиль получили повреждения в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронежскую область. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Александра Гусева.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор, при отражении налета на севере региона обломками повреждены фасады и остекление четырех домов. Незначительные повреждения получил один автомобиль. Пострадавших среди жителей нет.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области были успешно сбиты четыре БПЛА.

