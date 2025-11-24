В октябре США представили мирный план из 28 пунктов. Ранее журналисты сообщали, что план претерпел ряд изменений. Накануне в Женеве также прошли переговоры по обсуждению документа. Делегация США также обвинила украинскую сторону в утечке информации в СМИ. При этом западные журналисты писали также, что план дает России дипломатическое преимущество в переговорном процессе. В самой России давали понять, что успехи ВС РФ на фронте должны стать толчком для Киева, чтобы согласиться на мирные инициативы.