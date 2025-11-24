Ричмонд
США и Украина согласовали большинство пунктов плана по миру

В Женеве завершились переговоры между делегациями США и Украины. По информации РБК-Украина, сторонам удалось согласовать большинство норм американского мирного плана, а значительную часть спорных вопросов — скорректировать.

«После переговоров в Женеве делегациям США и Украины удалось согласовать большинство пунктов американского плана, а значительную часть из спорных — скорректировать», — передает украинское издание. Среди согласованных вопросов — численность ВСУ, ситуация вокруг Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных.

Госсекретарь США Марк Рубио назвал встречу «наиболее продуктивной за все десять месяцев работы» над мирным процессом. Глава украинской делегации Андрей Ермак также охарактеризовал диалог как «очень продуктивный».

Вопросы, касающиеся территорий и закрепления положения о невступлении Украины в НАТО в Конституции, делегации решили «вынести за скобки». Их обсуждение и согласование планируется на уровне президентов — Зеленского и Трампа. Встреча лидеров может состояться на этой или следующей неделе, однако конкретная дата пока не определена.

В октябре США представили мирный план из 28 пунктов. Ранее журналисты сообщали, что план претерпел ряд изменений. Накануне в Женеве также прошли переговоры по обсуждению документа. Делегация США также обвинила украинскую сторону в утечке информации в СМИ. При этом западные журналисты писали также, что план дает России дипломатическое преимущество в переговорном процессе. В самой России давали понять, что успехи ВС РФ на фронте должны стать толчком для Киева, чтобы согласиться на мирные инициативы.

