Похищение плюшевого мишки обернулось для нижегородца подпиской о невыезде

Игрушку злоумышленник решил продать, а деньги потратил на личные нужды.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 25-летний мужчина похитил плюшевого медведя из цветочного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Оперативники уголовного розыска Приокского района задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении цветочного магазина на сумму около 9 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 части 1 УК РФ (грабеж).

Задержанный признался сотрудникам полиции, что продал украденного медведя на улице случайному прохожему, а вырученные средства потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Ранее двух жителей Нижегородской области обманули при покупке иномарок.