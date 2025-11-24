Похищение плюшевого мишки обернулось для нижегородца подпиской о невыезде

В Нижнем Новгороде 25-летний мужчина похитил плюшевого медведя из цветочного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Оперативники уголовного розыска Приокского района задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении цветочного магазина на сумму около 9 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 части 1 УК РФ (грабеж).
Задержанный признался сотрудникам полиции, что продал украденного медведя на улице случайному прохожему, а вырученные средства потратил на собственные нужды.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Ранее двух жителей Нижегородской области обманули при покупке иномарок.