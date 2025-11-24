Ричмонд
Силовики ликвидировали в Алтайском крае двух диверсантов

В Алтайском крае правоохранители ликвидировали двух диверсантов, которые планировали пустить под откос поезда на территории региона. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили РИА Новости.

Новость дополняется.