Силовики ликвидировали в Алтайском крае двух диверсантов

В Алтайском крае правоохранители ликвидировали двух диверсантов, которые планировали пустить под откос поезда на территории региона. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили РИА Новости.
Новость дополняется.
