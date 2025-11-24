Ричмонд
Из-за наводнения на юге Таиланда эвакуированы туристы из 17 отелей

Шесть провинций Таиланда оказались под водой.

Источник: Аргументы и факты

Туристов из 17 отелей юга Таиланда эвакуировали из-за сильного наводнения. Им предоставили временное жильё с водой и продуктами, сообщает туристическая полиция страны.

Некоторое время назад под водой оказались шесть провинций Таиланда. Город Хатъяй и прилегающие районы получили статус «красной зоны». Власти настоятельно рекомендуют избегать посещения этого региона.

По данным газеты The Nation, в провинции Сонгкхла, где расположен Хатъяй, последствиями наводнения оказались затронуты более 465 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что число жертв масштабных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в центральных районах Вьетнама, увеличилось до 90.