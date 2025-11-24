Ричмонд
В Красноярском крае девочку осудили по первому в регионе делу о дропперстве

Подросток совершила более 40 операций по переводу почти 237 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Девочку-подростка из красноярского города Назарово, ставшую фигуранткой первого в регионе дела о дропперстве, приговорили к принудительным мерам воспитательного воздействия, сообщило ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Девушку 2009 года рождения осудили по уголовной статье о неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 187 УК РФ), назначив ей «принудительные меры воспитательного воздействия в виде принуждения и установления особых требований к поведению».

«В июне подросток увидела в соцсетях предложение об удаленной работе. Заинтересовавшись, она перешла по ссылке и попала в мессенджер. Там с ней связался неизвестный, который предложил простую подработку. Несовершеннолетняя должна была предоставить свои банковские данные и стать посредником в переводе средств с одного счета на другой. За несколько дней она совершила более 40 операций по переводу 236 903 рублей. За выполненную работу ей пришел гонорар в размере 1686,85 рубля», — рассказали в МВД.