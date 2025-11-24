В Красноярском крае девочку осудили по первому в регионе делу о дропперстве

«В июне подросток увидела в соцсетях предложение об удаленной работе. Заинтересовавшись, она перешла по ссылке и попала в мессенджер. Там с ней связался неизвестный, который предложил простую подработку. Несовершеннолетняя должна была предоставить свои банковские данные и стать посредником в переводе средств с одного счета на другой. За несколько дней она совершила более 40 операций по переводу 236 903 рублей. За выполненную работу ей пришел гонорар в размере 1686,85 рубля», — рассказали в МВД.