Подросток в московском ТЦ напал с ножом на охранника

Днем в воскресенье, 23 ноября, подросток в торговом центре на Ореховом бульваре нанес ножом два удара сотруднику охраны, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, в момент задержания он достал нож и ранил двух полицейских. Его действия определили как покушение на убийство и применение насилия в отношении представителя власти.
— В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре, — рассказала Нефедова.
Ранее сотрудники правоохранительных органов столицы остановили на улице мужчину, но в ходе разговора с полицейскими тот не подчинился их требованиям, а затем ударил одного из них. Мужчину задержали, возбудили в его отношении уголовное дело и предъявили обвинение. Он признал вину в содеянном.