Подросток в московском ТЦ напал с ножом на охранника

Ранее сотрудники правоохранительных органов столицы остановили на улице мужчину, но в ходе разговора с полицейскими тот не подчинился их требованиям, а затем ударил одного из них. Мужчину задержали, возбудили в его отношении уголовное дело и предъявили обвинение. Он признал вину в содеянном.