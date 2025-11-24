Раскрыты подробности исчезновения россиянки с ребенком в Турции

Стали известны новые подробности исчезновения москвички Дарьи Лучкиной и её маленького сына в Турции. Оказалось, что женщина начала готовиться к отъезду задолго до самой поездки: как сообщают источники SHOT, билеты в Стамбул она приобрела ещё в середине сентября, никого из близких не поставив в известность — даже собственного ребёнка.
Во время проверки выяснилось, что загранпаспорт мальчику Дарья оформила совсем недавно, а перед вылетом поступила крайне необычно: дома остались почти все вещи — в том числе планшет, подаренный сыну на грядущий день рождения, — тогда как все документы, подтверждающие личность её и ребёнка, она забрала с собой. Из-за этого родные сейчас не могут обратиться в российское консульство. Последние месяцы женщина жила довольно замкнуто: дом, работа, уроки с сыном, лишь изредка — поездки к сестре на дачу.
Родственники убеждены, что Дарью могли обманом выманить за границу — якобы её кто-то завербовал или уговорил под предлогом переезда. Дополнительные подозрения вызывает и то, что в аэропорту Стамбула семью встретил неизвестный мужчина на легковой машине, после чего мать и ребёнок исчезли.
Ранее стало известно, что Дарья Лучкина увлекалась турецким сериалом и, по словам знакомых, была поклонницей актёра Серканa Болата. Накануне исчезновения она активно просматривала материалы о жизни в Турции и обсуждала с подругами возможность переезда. Последний раз россиянку с сыном видели 17 октября в аэропорту — с тех пор связь с ними прервалась.
