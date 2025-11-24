Раскрыты подробности исчезновения россиянки с ребенком в Турции

Во время проверки выяснилось, что загранпаспорт мальчику Дарья оформила совсем недавно, а перед вылетом поступила крайне необычно: дома остались почти все вещи — в том числе планшет, подаренный сыну на грядущий день рождения, — тогда как все документы, подтверждающие личность её и ребёнка, она забрала с собой. Из-за этого родные сейчас не могут обратиться в российское консульство. Последние месяцы женщина жила довольно замкнуто: дом, работа, уроки с сыном, лишь изредка — поездки к сестре на дачу.