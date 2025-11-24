В Иркутске бизнесмен попытался дать взятку в 6 млн рублей

Прокуратура Иркутской области взяла на контроль расследование уголовного дела о коррупции. По версии следствия, директор коммерческой фирмы попытался передать 6 миллионов рублей сотрудникам налоговой службы через посредников. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, целью было снижение начисленных налоговых платежей на 90 млн рублей.