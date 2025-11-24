Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске бизнесмен попытался дать взятку в 6 млн рублей

Целью было снижение начисленных налоговых платежей на 90 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Иркутской области взяла на контроль расследование уголовного дела о коррупции. По версии следствия, директор коммерческой фирмы попытался передать 6 миллионов рублей сотрудникам налоговой службы через посредников. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, целью было снижение начисленных налоговых платежей на 90 млн рублей.

— Один из посредников оказался полицейским. Однако вместо передачи денег налоговикам, посредники присвоили всю сумму. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Иркутской области, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.

Полицейскому, которого сразу же уволили, уже предъявлено обвинение в мошенничестве, он признал вину. Расследование по делу продолжается, прокуратура контролирует его законность.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете экс-главу района оштрафовали за халатность с бродячими собаками. Ранее от нападений животных пострадали 58 человек, включая 30 детей.