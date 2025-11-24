Житель Башкирии незаконно удерживал и грозился убить фельдшера

В Башкирии осудили 39-летнего мужчину. Мужчину признали виновным в незаконном лишении человека свободы и угрозах убийством.
Как рассказали в республиканской прокуратуре, в феврале 2025 года фельдшер выехала по вызову к пьяному мужчине. Между ними произошел конфликт из-за того, что у медика не оказалось с собой нужного лекарства. Затем во время спора иглинец заблокировал выход, заперев дверь, и объявил, что медработница «отсюда не выйдет живой», продержав ее в помещении приблизительно час. Когда мужчина вышел в прихожую, пострадавшая успела связаться с диспетчерской службой, после чего водитель медицинской бригады помог ей выбраться из дома.
Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Суд назначил ему меру наказания в виде ограничения свободы продолжительностью один год, установив ряд обязательных запретов для осужденного.
