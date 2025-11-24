Двое диверсантов пытались по заданию украинских спецслужб пустить под откос поезда на Алтае

При задержании мужчины открыли огонь по сотрудникам спецслужб.
На Алтае были ликвидированы двое диверсантов, которые при координации спецслужб Украины планировали пустить под откос поезда. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины», — рассказали в ЦОС. Подробности приводит ТАСС.
В пятницу, 22 ноября 2025 года, на железнодорожном перегоне между станциями Алтайская и Бийск произошла попытка установки так называемого сбрасывающего устройства на путях с интенсивным движением поездов — как грузовых, так и пассажирских. По информации ФСБ, при задержании подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем были нейтрализованы ответным огнем.
Как заявили в спецслужбах, диверсанты оказались местными жителями. Они были вовлечены в деятельность террористической организации с целью проведения диверсий и терактов за плату. Вербовка осуществлялась через мессенджер Telegram.
Ранее стало известно, что житель ДНР был задержан по подозрению в подготовке теракта с применением боевых отравляющих веществ. Он сообщил, что украинские спецслужбы предложили ему вознаграждение в размере пяти тысяч долларов за отравление высокопоставленного российского офицера. По словам задержанного, контакт с ним был установлен через Telegram. Спецслужбы проинструктировали его относительно получения посылок, которые доставлялись в поле с помощью БПЛА в тубусах. После того как ему были предоставлены адрес и данные получателя, при попытке передачи посылки он был задержан, передает RT.