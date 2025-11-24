Двое диверсантов пытались по заданию украинских спецслужб пустить под откос поезда на Алтае

Ранее стало известно, что житель ДНР был задержан по подозрению в подготовке теракта с применением боевых отравляющих веществ. Он сообщил, что украинские спецслужбы предложили ему вознаграждение в размере пяти тысяч долларов за отравление высокопоставленного российского офицера. По словам задержанного, контакт с ним был установлен через Telegram. Спецслужбы проинструктировали его относительно получения посылок, которые доставлялись в поле с помощью БПЛА в тубусах. После того как ему были предоставлены адрес и данные получателя, при попытке передачи посылки он был задержан, передает RT.