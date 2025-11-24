Ричмонд
Под Челябинском рабочего засыпало землей при установке колец в колодце

В поселке Полетаево по Челябинском рабочего, который устанавливал кольца в колодце, засыпало грунтом. Его удалось откопать и передать сотрудникам скорой помощи, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

рабочего завалило грунтом.

«Во время установки колец в колодце рабочего засыпало грунтом по пояс. Мужчина находился в сознании, и до прибытия аварийно-спасательной группы его успели откопать», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Поисково-спасательный отряд областной службы совместно с сотрудниками пожарной части № 112 погрузили пострадавшего на носилки. Для поднятия его на поверхность был использован манипулятор. После пострадавшего передали медикам.

«Выполнять такие виды работ в одиночку крайне опасно. Всегда необходимо работать в паре и соблюдать меры безопасности», — напомнили в пресс-службе ведомства.