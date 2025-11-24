Ричмонд
В Воронеже «Лада Гранта» сбила на «зебре» 11-летнюю девочку

Воронежскую школьницу сбила на переходе легковушка.

Источник: ГИБДД Воронеж

Воронежские автоинспекторы устанавливают обстоятельства наезда на ребенка днем 23 ноября.

Авария произошла примерно в 16.45 на улице Космонавтов. По предварительным данным Госавтоинспекции, 49-летний водитель «Лады Гранта», следовавший по Пешестрелецкой в направлении улицы Дорожной, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю школьницу, которая переходила проезжую часть.

В результате ДТП 11-летняя школьница получила травмы, пострадавшую доставили в больницу.

За 23 ноября сотрудники ГАИ зарегистрировали в Воронежской области 52 ДТП, в них пострадали четыре человека и один погиб.