В Воронеже «Лада Гранта» сбила на «зебре» 11-летнюю девочку

Авария произошла примерно в 16.45 на улице Космонавтов. По предварительным данным Госавтоинспекции, 49-летний водитель «Лады Гранта», следовавший по Пешестрелецкой в направлении улицы Дорожной, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю школьницу, которая переходила проезжую часть.