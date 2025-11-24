В бункере с зерном в Башкирии нашли двоих мертвых мужчин

В Чекмагушевском районе Башкирии произошел несчастный случай со смертельным исходом. Двое сотрудников местного сельскохозяйственного предприятия погибли от отравления, сообщает Гострудинспекция республики.
По информации ведомства, трагедия случилась 21 ноября. Двое рабочих в возрасте 35 и 59 лет спустились в специальный бункер, предназначенный для хранения зерна, где отравились неизвестным веществом.
В настоящее время проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и точные причины произошедшего.
