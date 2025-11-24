За неделю в Крыму произошло 26 ДТП: погибли четыре человека

За период с 17 по 23 ноября в результате ДТП, которые произошли в Крыму, погибли в общей сложности четыре человека. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
За неделю в Крыму произошло 26 ДТП. В результате этих происшествий пострадали 30 человек. Травмы получили 26 взрослых и четверо детей. Кроме того, еще четыре человека погибли.
В республике произошло пять ДТП с участием пешеходов. В результате пострадали трое взрослых и ребенок. Кроме того, еще один человек погиб.
«Пресечено 134 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения», — рассказали в дорожной полиции.
В ведомстве добавили, что 16 водителей сели за руль нетрезвыми повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.