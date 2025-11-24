Фигурант драки с убийством в Сысерти получил 11 лет строгого режима

Свердловский областной суд вынес приговор Эдуарду Викулову — одному из участников жестокого убийства в букмекерской конторе города Сысерть. Преступление было совершено в апреле 2023 года. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Конфликт начался с обычной уличной ссоры из-за пустяка. Но всего через сутки, вечером 2 апреля 2023 года, 12 мужчин ворвались в букмекерскую контору на улице Орджоникидзе. Жертвами стали четыре посетителя, которые ожидали «мирных переговоров». Они избили четырех человек, используя бильярдные кии, шары и даже кулер для воды. В результате один из потерпевших скончался от полученных травм, трое других получили повреждения различной тяжести.
— В расследовании участвовали опытные оперативники из отдела по борьбе с организованной преступностью. Викулов почти год находился в розыске и был задержан только в октябре 2024 года, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
Суд установил, что Викулов лично нанес смертельно раненому мужчине не менее 20 ударов по голове и туловищу.
— Мужчина признан виновным в совершении преступления по пунктам «ж», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору», по пунктам «а», «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия», статьи 116 УК РФ «Побои», — уточнили в прокуратуре.
Это уже не первый приговор по данному делу. Ранее восемь сообщников Викулова получили сроки от полутора до 14 лет лишения свободы. Сам Викулов долгое время находился в розыске и был задержан только в октябре 2024 года.