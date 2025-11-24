Фигурант драки с убийством в Сысерти получил 11 лет строгого режима

Конфликт начался с обычной уличной ссоры из-за пустяка. Но всего через сутки, вечером 2 апреля 2023 года, 12 мужчин ворвались в букмекерскую контору на улице Орджоникидзе. Жертвами стали четыре посетителя, которые ожидали «мирных переговоров». Они избили четырех человек, используя бильярдные кии, шары и даже кулер для воды. В результате один из потерпевших скончался от полученных травм, трое других получили повреждения различной тяжести.