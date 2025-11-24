Shot: Исчезнувшую в Турции москвичку могли заманить мошенники

Москвичку Дарью Лучкину и ее сына могли заманить в Стамбул мошенники. По информации Shot, билеты на поездку женщина приобрела еще в середине сентября, не сообщив об этом никому, включая сына. Полицейские выяснили, что загранпаспорт ребенку она оформила недавно.
Лучкина взяла с собой только небольшой рюкзачок сына, оставив дома почти все вещи, включая планшет, купленный мальчику на день рождения, а также все документы, что осложняет обращение родственников в консульство. Поездка была запланирована на 17 октября.
Родственники отмечают, что последние месяцы женщина вела спокойную жизнь, ограничиваясь работой, домашними делами и уроками с сыном. С мужем она развелась десять лет назад, общение с отцом ребенка происходило лишь через редкие звонки.
По данным источников, в аэропорту Стамбула их встретил неизвестный человек на легковом автомобиле, что подтверждает версию о возможном вовлечении мошенников, передает Telegram-канал.
В Турции уже больше месяца разыскивают пропавшую москвичку и ее 10-летнего сына. Женщина сказала семье, что едет на корпоратив, однако, как позже выяснили близкие, на самом деле улетела в Стамбул.