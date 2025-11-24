Двое неизвестных избили мужчину в Большом Камне

В Большом Камне Приморского края произошло нападение на местного жителя. В дежурную часть полиции с заявлением обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что двое неизвестных избили его, после чего скрылись.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Отдельно определяется степень тяжести вреда, который был причинен здоровью потерпевшего. По завершении проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.