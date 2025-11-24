Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое неизвестных избили мужчину в Большом Камне

Полиция проводит проверку и разыскивает нападавших.

Источник: Комсомольская правда

В Большом Камне Приморского края произошло нападение на местного жителя. В дежурную часть полиции с заявлением обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что двое неизвестных избили его, после чего скрылись.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Отдельно определяется степень тяжести вреда, который был причинен здоровью потерпевшего. По завершении проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.