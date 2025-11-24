ФСБ ликвидировала двух диверсантов, пытавшихся устроить диверсию на Алтае

Федеральная служба безопасности пресекла попытку диверсии на железной дороге в Алтайском крае. Двое преступников, планировавших пустить под откос поезда по заданию украинских спецслужб, были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, инцидент произошел 22 ноября на железнодорожном перегоне между станциями Алтайская и Бийск, который отличается высокой интенсивностью движения пассажирских и грузовых составов. Там обнаружили двух мужчин, которые устанавливали на рельсах сбрасывающее устройство.
При попытке задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Как уточнили в региональном Следственном управлении СК, диверсанты использовали незаконно приобретенное огнестрельное оружие, стреляя по сотрудникам ФСБ.
Установлено, что ликвидированные являются местными жителями Алтайского края. Они были завербованы через мессенджер Telegram представителем запрещенной в РФ террористической организации и действовали за материальное вознаграждение. Фигуранты заранее провели разведку и выбрали место для диверсии по инструкции своего куратора.
По факту произошедшего возбужден ряд уголовных дел. Следственный отдел УФСБ по Алтайскому краю возбудил дело по статье «Диверсия». Следственное управление СК по региону возбудило дела по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное хранение оружия».