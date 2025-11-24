ФСБ ликвидировала двух диверсантов, пытавшихся устроить диверсию на Алтае

Установлено, что ликвидированные являются местными жителями Алтайского края. Они были завербованы через мессенджер Telegram представителем запрещенной в РФ террористической организации и действовали за материальное вознаграждение. Фигуранты заранее провели разведку и выбрали место для диверсии по инструкции своего куратора.