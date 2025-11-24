Подросток напал с ножом на охранника и полицейских на юге Москвы

В Москве задержан 16-летний подросток по подозрению в покушении на убийство охранника торгового центра и нападении на двух полицейских. По предварительной версии, конфликт начался после того, как сотрудник охраны сделал молодому человеку замечание. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу Москве.
По информации следствия, инцидент произошел 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре. Подросток напал на охранника, который ранее сделал ему замечание, и нанес ему не менее двух ножевых ранений. Как отметили в ведомстве, потерпевший выжил благодаря оперативной помощи медиков и сейчас находится в больнице.
При задержании подросток оказал сопротивление, ранив ножом двух полицейских. На месте происшествия уже работают криминалисты, назначены необходимые экспертизы и допрошены свидетели. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать об аресте.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти.