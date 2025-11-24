Подросток напал с ножом на охранника и полицейских на юге Москвы

По информации следствия, инцидент произошел 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре. Подросток напал на охранника, который ранее сделал ему замечание, и нанес ему не менее двух ножевых ранений. Как отметили в ведомстве, потерпевший выжил благодаря оперативной помощи медиков и сейчас находится в больнице.