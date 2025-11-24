В Новосибирске у 26-летнего мужчины изъяли крупную партию наркотиков

Транспортные полицейские задержали 26-летнего новосибирца на станции Юность. У него изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Транспортной полиции Сибири.
Мужчину задержали, когда он собирался сделать инъекцию запрещенного вещества. При досмотре нашли пакет с наркотиком, а также весы и упаковочные материалы.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.