В Новосибирске у 26-летнего мужчины изъяли крупную партию наркотиков

Мужчину задержали на станции Юность.

Источник: Комсомольская правда

Транспортные полицейские задержали 26-летнего новосибирца на станции Юность. У него изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Транспортной полиции Сибири.

Мужчину задержали, когда он собирался сделать инъекцию запрещенного вещества. При досмотре нашли пакет с наркотиком, а также весы и упаковочные материалы.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.