Омский облсуд до 1 миллиона увеличил штраф за взятку директору автобазы

В понедельник, 24 ноября, пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда по апелляционному представлению надзорного ведомства усилила наказание директору ОП «Автобаза Котельники» ООО «КазКонтракт Трейд», ранее осужденному за дачу взятки должностному лицу к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Согласно новому решению, сумма штрафа увеличена кратно, почти в 3,33 раза.
Ведомство уточнило, что приговоренному 56 лет, предыдущий приговор ему вынес Куйбышевский райсуд Омска.
В суде было установлено, что гражданин, находясь в одном из ресторанов города, передал начальнику ТОГАДН по Омской области МТУ Ространснадзора по СФО, действующему в рамках оперативного мероприятия, 60 тыс. рублей. Это подпадает под признаки ч. 3 ст. 291 УК РФ. Само должностное лицо лишь сделало вид, что согласно принять взятку, а далее директора автобазы силовики взяли с поличным по сути «на живца», уточнили «КП Омск» в прокуратуре. Начальник ТОГАДН, естественно, не попал ни под какую уголовную ответственность. «Взятка предназначалась за совершение в интересах двух коммерческих организаций заведомо незаконных действий (бездействия) — прекращение административного задержания 6 грузовых транспортных средств, следовавших в Республику Узбекистан, и дальнейший их беспрепятственный проезд», — уточнила прокуратура.
Облсуд согласился с доводами представления прокурора о мягкости назначенного штрафа и ужесточил его сумму до 1 млн рублей.
Ранее мы сообщали, что суд оштрафовал гражданина КНР за взятку должностному лицу в сфере миграции.