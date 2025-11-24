Омский облсуд до 1 миллиона увеличил штраф за взятку директору автобазы

В суде было установлено, что гражданин, находясь в одном из ресторанов города, передал начальнику ТОГАДН по Омской области МТУ Ространснадзора по СФО, действующему в рамках оперативного мероприятия, 60 тыс. рублей. Это подпадает под признаки ч. 3 ст. 291 УК РФ. Само должностное лицо лишь сделало вид, что согласно принять взятку, а далее директора автобазы силовики взяли с поличным по сути «на живца», уточнили «КП Омск» в прокуратуре. Начальник ТОГАДН, естественно, не попал ни под какую уголовную ответственность. «Взятка предназначалась за совершение в интересах двух коммерческих организаций заведомо незаконных действий (бездействия) — прекращение административного задержания 6 грузовых транспортных средств, следовавших в Республику Узбекистан, и дальнейший их беспрепятственный проезд», — уточнила прокуратура.