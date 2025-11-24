Две ж/д цистерны с бензином сошли с рельсов в Челябинской области

Две железнодорожные цистерны с бензином сошли с рельсов в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло 24 ноября на железнодорожном переезде «25 километр» Южно-Уральской железной дороги.
Пострадавших нет. Разлива топлива не допущено. Ведутся восстановительные работы.
Предварительной причиной произошедшего стала неисправность железнодорожных путей.
«Центральным МСУТ СК России для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — говорится в комментарии.